Actueel essay van C. S. Lewis: Leven in het nucleaire tijdperk

Opeens is hij er weer: de nucleaire dreiging. De Russische president Poetin zette deze week zijn kernwapens op scherp. De Koude Oorlog leek voorbij, maar nu zijn we weer ruw wakker geschud. De Britse apologeet C. S. Lewis was 46 jaar oud toen de Verenigde Staten met verwoestende atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki een einde maakten aan de Tweede Wereldoorlog. Twee jaar later, in 1948, schreef hij het essay ”Leven in het nucleaire tijdperk”, over de nieuwe dreiging die de mensheid vanaf dat moment onder ogen moest zien. Actueel genoeg om nog eens kennis van te nemen.