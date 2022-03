Het kabinet maakt, in overleg met de 25 veiligheidsregio’s, plannen „om de komende dagen voorbereid te zijn op een grotere stroom” van vluchtelingen uit Oekraïne, meldt premier Mark Rutte. Er vindt volgens hem nu een „opschaling plaats”. Mochten er nog meer vluchtelingen uit Oekraïne komen dan verwacht, dan „zorgen we in een derde escalatie dat we daarvoor klaarstaan”, aldus Rutte.