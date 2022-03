ING is woensdag bij de sterkste stijgers in de AEX geëindigd na de bekendmaking geen nieuwe leningen meer te verstrekken aan Russische bedrijven. De bank neemt die stap uit afschuw over de Russische aanval op Oekraïne. Bestaande afspraken blijven nog wel staan. De hoofdgraadmeter van de aandelenbeurs in Amsterdam eindigde ook met een forse winst, waar ook de koersstijging van Shell sterk aan bijdroeg.