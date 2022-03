Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van onder andere Thuisbezorgd.nl, is hard op weg om winstgevend te worden. Dat zei topman Jitse Groen in een toelichting op de jaarcijfers van het concern. Vorig jaar was volgens hem een jaar waarin nog fors werd geïnvesteerd, vooral in de eerste jaarhelft, maar sindsdien is het bedrijf op weg naar zwarte cijfers.