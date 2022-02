Met een zelf opgenomen videoboodschap heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski zijn landgenoten verzekerd dat hij in de hoofdstad Kiev is, ondanks de Russische invasie. „We zijn allemaal hier. Onze soldaten zijn hier. De burgers in de samenleving zijn hier. We zijn allemaal hier om onze onafhankelijkheid, onze staat te verdedigen”, zei hij.