Oppositie Zuid-Korea komt met 2e motie om president af te zetten

De oppositie in het Zuid-Koreaanse parlement dient zaterdag weer een motie in om president Yoon Suk-yeol af te zetten. Yoon riep 3 december plotseling de noodtoestand uit, maar moest die enkele uren later weer intrekken onder druk van de volksvertegenwoordiging. De oppositie heeft recent vergeefs geprobeerd Yoon af te zetten. In het parlement bleven de parlementariërs van de partij van Yoon weg waardoor het wettelijke quorum voor de stemming niet werd gehaald.