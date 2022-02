De aandacht op de Amsterdamse beurs gaat woensdag uit naar de resultaten van enkele grote bedrijven. Verzekeraar ASR kondigde aan eigen aandelen in te kopen om aandeelhouders te belonen. JDE Peet’s, het bedrijf achter Douwe Egberts en Pickwick, verkocht meer koffie en thee dankzij heropeningen van de horeca in veel landen. Tegelijkertijd houden beleggers de situatie in Oekraïne en Rusland in de gaten.