Het vertrouwen van Duitse ondernemers is in februari verder toegenomen. De stijging van de vertrouwensindex van onderzoeksinstituut Ifo is een nieuw signaal dat bedrijven verwachten dat de piek van de omikrongolf in het land achter de rug is en de maatregelen om het virus in te dammen verder worden versoepeld. In januari nam het ondernemersvertrouwen al voor het eerst sinds juni vorig jaar toe.