In Woerden is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man overleden na een verkeersongeval, waarbij een bestelbusje in een sloot belandde op de Rietveld. De man werd in de omgeving van het busje gevonden, of hij in het busje zat is onduidelijk, aldus de politie. Wie de man is en de toedracht van het ongeval worden nog onderzocht.