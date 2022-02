Cateraars druk met ‘rustige’ terugkeer personeel naar kantoor

Cateraars zijn volop bezig de terugkeer van werknemers naar kantoor mogelijk te maken. Bedrijven als Sodexo, Albron en Hutten werven personeel voor in de bedrijfsrestaurants, zijn in gesprek met de ondernemingen over hoeveel mensen zij dagelijks terug verwachten en kopen weer hun basisvoorraden in. „Want dat was helemaal afgeschaald”, vertelt een woordvoerder van Sodexo, een facilitaire dienstverlener die zich ook richt op catering.