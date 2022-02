Politiek helpt speciaal onderwijs te weinig, vinden leerlingen

De belangenbehartiger van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) vindt dat de politiek nog steeds te weinig doet om eindexamens voor deze leerlingen in coronatijd makkelijker te maken. Donderdag bleek dat er een Kamermeerderheid is voor een motie waarin wordt opgeroepen de examenregels in het vso iets te versoepelen. Dat helpt echter niet veel, legt voorzitter van Leerlingenbelang-VSO Elijah Delsink uit.