Kamer: laat ook leerlingen speciaal onderwijs een vak schrappen

Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen ook eindexamenleerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) vanwege de coronapandemie allemaal een onvoldoende wegstrepen. D66 diende donderdag een motie in voor de zogenoemde ‘duimregeling’ in het vso en het vavo. Coalitiepartijen VVD en CDA en oppositiepartijen GroenLinks en de PvdA hebben de motie mede ingediend, waardoor een Kamermeerderheid voor het voorstel verzekerd is.