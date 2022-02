Griekenland start het ‘zomerseizoen’ voor toeristen dit jaar in maart en dat is eerder dan in voorgaande jaren. Dat betekent dat hotels die in de wintermaanden gesloten zijn eerder open kunnen en dat touroperators groepsreizen kunnen starten. Dat doen de Grieken omdat grote luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties erom vragen, heeft de Griekse minister van Toerisme gezegd.