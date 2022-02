De productie van plastic zal rond 2040 naar verwachting verdubbeld zijn, wat ervoor zal zorgen dat het plastic afval in de oceaan tegen 2050 ten opzichte van nu meer dan verviervoudigt. Dat valt te lezen in een dinsdag gepubliceerd rapport van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Zelfs als alle productie van plastic nu stopt, kan het aantal microplastics in de oceaan tot 2050 nog steeds meer dan verdubbelen, schat de analyse.