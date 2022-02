De afgelopen weken wandelde ik in gedachten langs de zuidwestkust van Engeland, via ”Het zoutpad”. Het was er bloedheet en ’s nachts soms ijzig koud, steil, mistig, prachtig, en ergens voor Clovelly steeg een rozenrode, gestippelde wolk lieveheersbeestjes op. Onthouden voor als je ooit een langeafstandswandeling maakt: kies een goede slaapzak, ook al zou een goedkopere lichter zijn.