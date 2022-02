Advocaten in toeslagenaffaire: compensatie anders regelen

Advocaten van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire willen dat bij het regelen van de compensatie voor een heel andere aanpak wordt gekozen. In een brief aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer schrijft de Werkgroep Toeslagen Advocaten dat met suggesties en handreikingen aan het ministerie van Financiën en de Uitvoeringsinstantie Herstel Toeslagen (UHT) voor het sneller regelen van compensatie niets of veel te weinig is gedaan. Gedupeerden moeten veel te lang wachten, aldus de werkgroep onder voorzitterschap van advocaat Khadija Bozia.