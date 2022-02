De huidige stikstofregels van de provincies kunnen niet garanderen dat de stikstofvervuiling van de natuur vermindert. Sterker nog: in bepaalde gevallen „is een stijging niet uit te sluiten”. Tot die conclusie komt een ambtelijke werkgroep van diezelfde provincies in een rapport dat afgelopen zomer al is opgesteld, maar nu pas is gepubliceerd.