Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag vooral uit naar KPN dat met kwartaalcijfers is gekomen. Het telecombedrijf slaagde er daarbij opnieuw in om meer klanten binnen te halen voor zijn mobiele diensten. Verder worden de spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne waarschijnlijk scherp in de gaten gehouden. Door de situatie zijn de olieprijzen de afgelopen dagen al flink opgelopen.