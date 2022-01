Nestlé gaat een pilot uitbreiden waarbij cacaoboeren en hun families in Ivoorkust extra geld krijgen om zo kinderarbeid te voorkomen. Later moeten ook boeren in Ghana geld krijgen. Hiervoor trekt het Zwitserse voedingsmiddelenconcern tot 2030 1,3 miljard frank uit, omgerekend zo’n 1,3 miljard euro. De chocolade-industrie krijgt geregeld kritiek vanwege kinderarbeid.