Techbedrijf WeTransfer ziet af van zijn beursgang in Amsterdam aanstaande vrijdag vanwege de onrustige marktomstandigheden op de aandelenbeurzen. De beurskoersen zijn de afgelopen tijd hard gedaald door zorgen bij beleggers over een sterk stijgende rente in de Verenigde Staten tegen de hoge inflatie. Met name techaandelen kregen daardoor rake klappen.