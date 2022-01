Column Christine Stam-van Gent: La Vierge

Dat ik een beelddenker ben zal niemand verontrusten. Het is gewoon handig als je stukjesschrijver bent. Beelden vliegen af en aan, je hoeft ze maar op te schrijven. Verontrustender is dat dit geen aan- en uitknop heeft. Ook in de kerk fabriekt je hoofd voortdurend beelden, of je het wilt of niet. Zegt de dominee bij het bevestigen van ambtsdragers dat broeder A en broeder B er zelf tussenuit moeten vallen, dan opent zich voor mijn geestesoog een enorme gletsjerspleet, waar twee zwarte figuurtjes in tuimelen.