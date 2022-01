De inflatie in de eurozone is in december opgelopen tot 5 procent op jaarbasis. Vooral de prijzen voor energie zoals gas en elektriciteit stegen hard. Verder moest ook meer betaald worden voor diensten, industriële goederen, voeding en alcohol en tabak, meldt Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een definitieve raming die gelijk is aan een voorlopige schatting.