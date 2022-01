25e Britse energiebedrijf sinds augustus valt om

Het Britse energiebedrijf Together Energy Retail is failliet gegaan door de hoge energieprijzen. Dat is de 25e Britse energieleverancier die sinds augustus is omgevallen en inmiddels zijn 4 miljoen Britse huishoudens al noodgedwongen van energieleverancier gewisseld. Net als in ons land hebben veel, met name kleinere, energieleveranciers lage prijzen afgesproken met klanten, maar moeten ze hun stroom en gas nu inkopen voor hogere prijzen dan waar ze het voor verkopen.