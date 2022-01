Op een niet specifiek genoemd adres in Noord-Holland heeft de dierenpolitie ernstig verwaarloosde koeien gevonden. Sommige dieren stonden tot hun knieën in de uitwerpselen en de modder en hadden geen tot weinig voer en water. De politie meldde vrijdag dat drie koeien zo ernstig verzwakt en/of ziek waren dat een dierenarts ze ter plekke heeft laten inslapen. Een daarvan lag al tussen kadavers in.