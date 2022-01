Door de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus is het herstel van de luchtvaartsector zo’n twee maanden vertraagd. Dat zegt Delta Air Lines in een handelsupdate. Volgens de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij zal de impact van omikron in het eerste kwartaal van dit jaar bijdragen aan het verlies dat naar verwachting zal worden geboekt.