Australië is 2022 begonnen met een recordaantal coronabesmettingen. Zaterdag registreerden de grootste deelstaten New South Wales en Victoria respectievelijk 22.577 en 7.442 nieuwe besmettingen. Sinds het begin van de pandemie raakten er niet eerder zoveel mensen op één dag besmet. Het aantal opgenomen coronapatiënten in ziekenhuizen in New South Wales is in een week tijd verdubbeld.