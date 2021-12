De Duitse reder Hamburg Süd heeft verschillende expediteurs laten weten vanaf volgend jaar geen lading van hen meer te accepteren. Dat zegt belangenvereniging van expediteurs Fenex, die waarschuwt dat met die stap de wereldhandel verder onder druk komt te staan. Dat is economisch en maatschappelijk onwenselijk, zo klinkt het. Fenex onderzoekt nu of de beslissing van de rederij juridisch wel gegrond is.