Nederland slijt nog altijd minder diensten over de grens dan voor de coronacrisis. Dat komt vooral doordat er minder internationale reizigers zijn, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Door reisbeperkingen zijn er veel minder toeristen en zakelijke reizigers die hun geld aan diensten in Nederland uitgeven. Het statistiekbureau rekent uitgaven van buitenlandse reizigers in ons land ook bij de export van diensten.