De 27 EU-landen zijn het in Brussel eens geworden over de visquota voor 2022, voor onder meer de Noordzee. Voor de visbestanden die gedeeld worden met het Verenigd Koninkrijk heeft de EU alleen voor de eerste drie maanden voorlopige vangstrechten afgesproken. Daar mogen de Nederlandse vissers in elk geval in januari, februari en maart 25 procent van hun quota die golden in 2021 voor onder andere tong, zeebaars en tarbot benutten.