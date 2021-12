Luthers 95 stellingen markeerden in 1517 het begin van de Reformatie in Duitsland. Twee jaar later gevolgd door Zwingli’s reformatie in Zwitserland. In 1521 werd vanuit het Franse stadje Meaux het Bijbelse Evangelie op de kandelaar gezet door Jacques Lefèvre d’Étaples. Was dit 500 jaar geleden het startsein van de Franse reformatie?