Wanneer een vrouw een hoofdbedekking draagt in samenkomsten van de gemeente is dat uit eerbied voor haar Schepper. Ze laat daarmee zien dat ze zich wil voegen naar de orde die Hij in de schepping legde. Dat is kortweg de boodschap van ”De hoed en de rand”, geschreven door dr. M. (Maarten) Klaassen en Sara-Maria Smit.