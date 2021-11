De Jonge roept terugreizigers Z-Afrika op tot testen en isolatie

Reizigers die sinds afgelopen maandag zijn teruggekeerd uit zuidelijk Afrika krijgen van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de dringende oproep zich te laten testen en in quarantaine te gaan. De kans bestaat dat zij besmet zijn met de nieuwe, besmettelijkere Omicron-variant van het coronavirus. Vanaf zondag kunnen zij een afspraak maken via het speciale nummer 0800-5005, laat hij weten op Twitter. De personen hoeven niet verplicht in quarantaine, maar worden wel dringend aangeraden dit te doen, aldus een woordvoerder van het ministerie.