Krant: topman Activision vertrekt als verandering uitblijft

De topman van de Amerikaanse producent van videogames Activision Blizzard overweegt af te treden als het hem niet lukt de bedrijfscultuur bij het bedrijf te veranderen. Dat meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Bij het bedrijf, bekend van spellen als World of Warcraft en Call of Duty, zou jarenlang sprake zijn geweest van seksuele intimidatie op de werkvloer. Ook Kotick zou daarvan hebben geweten.