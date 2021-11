Het kabinet buigt zich over de mogelijkheden om 2G in te voeren op drukke plekken, zoals grote evenementen en in horecagelegenheden. Francina gaat naar Gouda en gaat in gesprek met horecaondernemer Joost Zekveld en Job Koppejan, die een boekhandel runt. Kunnen zij straks het hoofd boven water houden?