Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gaat in de komende weken stijgen naar ongeveer 2000. Nu behandelen ziekenhuizen iets meer dan 1300 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Het aantal coronapatiënten op de ic’s gaat in de komende weken stijgen van ongeveer 250 naar ongeveer 500.