De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend hoger gesloten. Beleggers verwerkten de notulen van de recentste beleidsvergadering van de Federal Reserve en nieuwe inflatiecijfers. Verder is het cijferseizoen losgebarsten met de resultaten van onder andere vermogensbeheerder BlackRock, bank JPMorgan Chase en luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines.