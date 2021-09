De Britse landbouwsector waarschuwt dat mogelijk honderdduizenden varkens binnen enkele weken moeten worden afgemaakt, tenzij de regering meer visa verstrekt om slagers in het land toe te laten. Door de coronacrisis en het Britse immigratiebeleid sinds de brexit is er een acuut personeelstekort ontstaan in de vleesverwerkende industrie waaronder slagers en slachters.