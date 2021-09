Donderdagmiddag uitspraak rechter over restaurant Waku Waku

De bestuursrechter in Utrecht doet donderdag om 17.30 uur uitspraak in de zaak rond de veelbesproken sluiting van het Utrechtse restaurant Waku Waku. De eigenaar van het restaurant vocht donderdag in een spoedprocedure voor de rechter het besluit van de gemeente tot tijdelijke sluiting aan. Waku Waku wil gasten niet controleren op een coronatoegangsbewijs, omdat het niet wil discrimineren. Die controle is sinds zaterdag verplicht.