NS: aangekondigde acties leiden woensdag tot overlast reizigers

De door vakbonden FNV en VVMC aangekondigde acties door medewerkers van de NS gaan woensdag leiden tot overlast voor reizigers, meldt de vervoerder dinsdag. Die moeten „rekening houden met een langere reistijd, uitval van treinen en andere vertrek- en aankomsttijden. We doen ons uiterste best om hen zo goed mogelijk te informeren. We adviseren kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen. De reisplanner wordt later bijgewerkt”, aldus de NS.