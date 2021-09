Leidende beursgraadmeter Frankfurt van 30 naar 40 bedrijven

De DAX-beursgraadmeter in Frankfurt bestaat per maandag niet uit 30 maar uit 40 bedrijven. Het is voor de leidende beursindex in Duitsland de grootste facelift in de 33-jarige geschiedenis. Onder de nieuwkomers in de index zijn onder meer lucht- en ruimtevaartbedrijf Airbus en onlinewinkelbedrijf Zalando. Ook luchtvaartmaatschappij Lufthansa, die als gevolg van de coronacrisis zijn plekje in de index eerder verloor, keert weer terug.