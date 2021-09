Mensen uit Oldenzaal, Losser, De Lutte, Glane en een paar nabijgelegen dorpen moeten opnieuw het kraanwater koken voordat ze het kunnen drinken. Bij een controle is de bacterie enterococ gevonden. Het is nog niet bekend hoelang het koken nodig is, maar drinkwaterbedrijf Vitens geeft voorlopig vrijdagmiddag aan als verwachte einddatum. Het advies geldt voor 26.000 huishoudens.