De kerktoren van de Dorpskerk in het Friese Brantgum is de afgelopen maanden gerestaureerd. Dat meldt de Leeuwarder Courant. Het voeg- en metselwerk is hersteld, er zijn houten en ijzeren onderdelen gerestaureerd en geschilderd en het leien dak van de torenspits is opgeknapt. In augustus werd de torenhaan herplaatst. De windhaan is voorzien van een nieuwe laag 24-karaats bladgoud.