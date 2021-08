Verdere automatisering in de autoindustrie zal niet direct leiden tot banenverlies, denkt Volkswagen-topman Herbert Diess. „Om veel auto’s te bouwen zul je ook in 2030 nog veel mensen nodig hebben op de fabrieksvloer.” Tegelijkertijd wordt software steeds belangrijker voor autoproducenten en zal VW daarvoor mensen aannemen. „Maar in tegenstelling tot snelle industrieën kost verandering in de autosector veel tijd.