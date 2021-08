Vakbond CNV twijfelt aan de noodzaak van een faillissementsaanvraag door de Limburgse papierfabriek Meerssen Papier. Volgens het bedrijf zou de watersnood in Limburg van half juli voor zoveel financiële schade hebben gezorgd, dat een bankroet onvermijdelijk is. Maar de vakbond stelt op basis van gesprekken met werknemers dat de nood niet zo hoog is als de directie van het bedrijf zegt.