Randstad presenteert dinsdag de cijfers over het tweede kwartaal. Doordat lockdownmaatregelen in veel landen werden versoepeld, was er mogelijk behoefte aan meer personeel, daartegenover staat dat sommige sectoren te kampen hadden met krapte op de arbeidsmarkt. Analisten verwachten dat de omzet van het uitzendconcern flink is gegroeid ten opzichte van vorig jaar, maar nog niet het niveau heeft bereikt van voor de coronacrisis.