Wie is die man, daar onder die woestijnstruik? Dat is toch Gods profeet Elia niet? Ja, dat is Elia. De man wiens naam zo’n rijk getuigenis is: Mijn God is de Heere. Maar wat heeft hij hier te zoeken? Heeft zijn God hem hier de opdracht voor gegeven? Nee, uit eigen beweging is hij naar deze plek gegaan.