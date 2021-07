Belastingplan hoog op de agenda G20-top

Tijdens de G20-top die vrijdag in het Italiaanse Venetië begint, zal met name gesproken worden over het al dan niet invoeren van een minimum-belastingtarief voor bedrijven. Eerder bereikten de landen van de G7 daarover al een akkoord op hoofdlijnen. In dat historische akkoord zijn de ministers van Financiën van de G7 overeengekomen om te streven naar een wereldwijd minimumbelastingtarief voor de vennootschapsbelasting van ten minste 15 procent. Verder mogen winsten van grote bedrijven in landen waar deze behaald worden extra worden belast.