ABN AMRO trekt zich als financier terug uit olie-en gassector VS

ABN AMRO trekt zich terug uit de kredietverlening aan de olie- en gassector in de Verenigde Staten. De bank maakte bekend zijn portefeuille energieleningen over te doen aan investeerders Oaktree Capital Management en Sixth Street Partners. De deal zadelt ABN AMRO wel op met een verlies omdat de leningen worden verkocht voor een bedrag dat 135 miljoen euro onder de boekwaarde ligt. Dat resulteert uiteindelijk in een verlies voor de bank van 120 miljoen euro.