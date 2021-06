Farmaceut Eisai winnaar op vlakke Japanse beurs

De Japanse farmaceut Eisai behoorde donderdag tot de grootste stijgers op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers reageerden enthousiast op de positieve ontwikkelingen in de Verenigde Staten rond een experimentele therapie van het bedrijf tegen alzheimer. De Japanse beurs kwam verder amper van zijn plaats na de weinig inspirerende handelssessie op Wall Street. De vrees dat de coronasteunmaatregelen in de VS eerder dan verwacht zullen worden afgebouwd, zorgde voor terughoudendheid bij beleggers.