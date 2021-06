De land- en tuinbouwsector in Nederland wordt ook geraakt door de tekorten aan computerchips voor machines. De schaarste zorgt onder meer voor vertragingen in levertijden van machines, maar brengt ook de oplevering van kassen in gevaar. Dat zeggen bedrijven en brancheorganisaties uit de sector na een belronde van het ANP. Met name de grotere bedrijven hebben er last van, doordat zij grotere aantallen chips nodig hebben.